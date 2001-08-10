В Южно-Сахалинске готовятся к асфальтированию некоторых улиц

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Муниципальные службы ежедневно выполняют различные виды работ по приведению в порядок территорий и пространств городского округа, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, в рамках текущего содержания улично-дорожной сети сегодня планируется:

- продолжение работ по асфальтированию ул. 1905 года;

- подготовка к асфальтированию ул. 1-я Октябрьской (от ул. Ивана Куропатко на юг);

- подготовка к асфальтированию участка пр. Мира от ул. Поповича до пр. Победы (западная сторона);

- покраска остановочных павильонов от ул. Украинской на север;

- восстановление покрытия тротуара в районе пересечения пр. Победы и пр. Мира.

Специалисты завода им. Федотова ведут подготовительные работы к обустройству нового асфальтобетонного покрытия на проезде Зоологическом от ул. Детской с частичным обустройством бордюрных камней. Обустроена дренажная система для сброса ливневых вод, с дождеприёмным колодцем на ул. Ленина с пересечением на оптовую базу.

Кроме этого, в областном центре в дежурном режиме ведутся работы по комплексной уборке автомобильных дорог, включающие подметание проезжих частей и тротуаров.

В скверах и других общественных пространствах Южно-Сахалинска сегодня выполняются различные виды работ: уборка мусора, подметание дорожек, протирка скамеек и стендов, малых архитектурных форм и др. В сквере «Сахалин» запланирована покраска малых архитектурных форм.

В рамках содержания объектов городского зеленого хозяйства в скверах, на бульварах, вдоль улично-дорожной сети продолжается полив цветов. На территории города ведутся работы по расстановке вазонов с цветами, прополка цветов.

Мероприятия по скашиванию травы проходят на Коммунистическом проспекте, по пр. Победы, ул. Ленина, ул. И. Куропатко.