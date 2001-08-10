В Южно-Сахалинске готовятся к асфальтированию некоторых улиц
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Муниципальные службы ежедневно выполняют различные виды работ по приведению в порядок территорий и пространств городского округа, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Так, в рамках текущего содержания улично-дорожной сети сегодня планируется:
- продолжение работ по асфальтированию ул. 1905 года;
- подготовка к асфальтированию ул. 1-я Октябрьской (от ул. Ивана Куропатко на юг);
- подготовка к асфальтированию участка пр. Мира от ул. Поповича до пр. Победы (западная сторона);
- покраска остановочных павильонов от ул. Украинской на север;
- восстановление покрытия тротуара в районе пересечения пр. Победы и пр. Мира.
Специалисты завода им. Федотова ведут подготовительные работы к обустройству нового асфальтобетонного покрытия на проезде Зоологическом от ул. Детской с частичным обустройством бордюрных камней. Обустроена дренажная система для сброса ливневых вод, с дождеприёмным колодцем на ул. Ленина с пересечением на оптовую базу.
Кроме этого, в областном центре в дежурном режиме ведутся работы по комплексной уборке автомобильных дорог, включающие подметание проезжих частей и тротуаров.
В скверах и других общественных пространствах Южно-Сахалинска сегодня выполняются различные виды работ: уборка мусора, подметание дорожек, протирка скамеек и стендов, малых архитектурных форм и др. В сквере «Сахалин» запланирована покраска малых архитектурных форм.
В рамках содержания объектов городского зеленого хозяйства в скверах, на бульварах, вдоль улично-дорожной сети продолжается полив цветов. На территории города ведутся работы по расстановке вазонов с цветами, прополка цветов.
Мероприятия по скашиванию травы проходят на Коммунистическом проспекте, по пр. Победы, ул. Ленина, ул. И. Куропатко.
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