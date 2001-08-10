Новую партию техники отправили бойцам в зону СВО с Сахалина
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Правительство Сахалинской области передало еще одну партию спецтехники и снаряжения, необходимых островным бойцам на Донбассе. В ближайшее время в зону специальной военной операции поступят новейшие квадрокоптеры и другое необходимое снаряжение, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Губернатор Валерий Лимаренко встретился с командованием 68 армейского корпуса и обсудил вопросы снабжения сахалинских бойцов. В очередной посылке, которая отправится на фронт, несколько видов беспилотников и оборудование для обеспечения связи.
- Наши ребята, которые сражаются в зоне СВО, герои. И мы продолжаем поддерживать их, обеспечивать всем необходимым для победы над врагом, сохранения жизни и здоровья наших бойцов. Сегодня передаем в зону СВО необходимую технику, в том числе беспилотные летательные аппараты. Ребята должны чувствовать, что сахалинцы и курильчане с ними. Что мы будем делать все возможное, чтобы обеспечить успешное продвижение нашей армии. Защита Родины – наше общее дело, - отметил Валерий Лимаренко.
Такая помощь отправляется на фронт регулярно. В прошлую партию груза на Донбасс также отправили необходимое оборудование.
- Нам очень повезло с таким губернатором, как вы, Валерий Игоревич. Помощи в таком количестве в ДФО больше никто не поставляет. Такие дроны очень хорошо себя зарекомендовали. Без такого снаряжения на поле боя не обойтись, - добавил врио командира объединения.
Отметим, с 2022 года, с начала СВО, по поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко в регионе действует проект «Сопричастность». В рамках этого проекта бойцы, призванные из островного региона, могут получить адресные посылки от своих родственников.
Вклад Сахалинской области в дело поддержки армии и участников СВО ранее неоднократно был отмечен и на федеральном уровне. В прошлом году регион получил от Министерства обороны РФ кубок за взаимодействие с вооруженными силами, а его глава – отмечен медалью «За укрепление боевого содружества».
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