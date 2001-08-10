Сахалинские дизайнеры дают вторую жизнь одежде

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Основательницы бренда «Корица» Анжела Киричек и Ксения Кислицина запустили свой проект год назад. Благодаря региональному логотипу «Знак качества – Сахалин» планируют выйти за пределы локального рынка области, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве экономического развития.

- Идея появилась после пандемии, и мы решили сосредоточиться на апсайклинге – тренде, который в настоящее время вновь набирает популярность из-за избытка одежды в мире. Мне особенно приятно, что в этом процессе играет ключевую роль экологический фактор, – делится Анжела. – Основу нашей коллекции составляют мужские рубашки, костюмы и брюки. Мы покупаем одежду в магазинах и трансформируем её в новые модели, которые актуальны на протяжении 2-3 лет.

Предпринимательцы принимают участие в ярмарках и выставках. Бренд становится все более популярный не только в Сахалинской области, но и за её пределами. Поклонники могут ознакомиться с коллекциями дизайнеров в пространстве арт-резиденции «Маяк».

– Мы стремимся к расширению нашего ассортимента и увеличению объемов производства, а также к выходу на онлайн-платформы, хотя в настоящее время функционируем только в офлайн-формате. Благодаря поддержке со стороны Правительства Сахалинской области можем заявить о себе и способствовать развитию креативных индустрий на острове. Планируем использовать региональный логотип на одежде нашего бренда в качестве сахалинской айдентики, – поделилась совладелица Ксения.

– «Знак качества Сахалин» является частью бренда, разработанного Правительством области по инициативе Губернатора Валерия Лимаренко. Этот проект направлен на поддержку местных производителей, включает в себя региональную маркетинговую кампанию, позволяющую обладателям логотипа получать дополнительные преференции на ярмарках и выставках, а также дополнительные баллы при распределении грантов и субсидий. Знак качества также способствует продвижению товаров на маркетплейсах, что обеспечивает поддержку предпринимательства и повышает узнаваемость местной продукции и услуг на всей территории Российской Федерации, –рассказала глава Торгово-промышленной палаты Галина Дзюба.

Торгово-промышленная палата принимает заявки от предпринимателей на получение права производства продукции с региональным знаком качества. Этот знак представляет собой систему добровольной сертификации, которая позволяет предпринимателям использовать его для продвижения своих товаров и услуг. Обязательное условие для организаций, претендующих на получение знака, регистрация в качестве предпринимателей на территории Сахалинской области.

Владельцы бизнеса, желающие получить «Знак качества – Сахалин», должны направить заполненную заявку и перечень документов по электронной почте на адрес: [email protected]. За подробной информацией можно обратится в ТПП Центр Сертификации по телефону (4242) 28 23 45 или на сайт sakhalin.tpprf.ru/ru/

Отметим, помощь бизнесу оказывают благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент страны Владимир Путин. Его реализацию в Сахалинской области лично курирует Губернатор Валерий Лимаренко. С 2019 года в регионе работает центр «Мой бизнес», где поддерживают самозанятых, начинающих и действующих владельцев компаний. Для них доступны более 400 бесплатных услуг. Подробнее – на mybusiness65.ru или по номеру 8 800 222 0123.