В Южно-Сахалинске начались подготовительные работы к капитальному ремонту улицы Бумажной

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Капитальный ремонт пройдет на участке от пр. Мира до ул. Ленина. В настоящее время проводится процедура определения подрядной организации, которая будет выполнять данные работы, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как сообщили в управлении дорожного хозяйства и благоустройства, в объем работ входит ремонт проезжей части с заменой основания, в ходе которой также будут обновлены инженерные коммуникации, ливневая канализация. Кроме того, с обеих сторон улицы проведут обустройство тротуаров, установят новую систему уличного освещения. После завершения всех работ подрядная организация проведет озеленение.

- Капитальный ремонт также коснется мостового сооружения по ул. Бумажной. К работам подрядная организация приступит осенью этого года. Основные мероприятия по капремонту объекта начнутся весной 2025 года, - рассказал директор управления дорожного хозяйства и благоустройства Евгений Кулик.

Новость о предстоящем капитальном ремонте участка ул. Бумажной положительно оценили южносахалинцы. Обращения о необходимости ее обновления фиксировались также муниципальным центром управления.

- Когда город приводят в порядок — это очень радует, и я положительно отношусь к решению провести ремонт ул. Бумажной. За последние годы областной центр, конечно, очень здорово преобразился и в плане дорог, и в плане благоустройства. Даже люди, которые давно не были в Южно-Сахалинске, приезжают и отмечают, что город не узнать. Я хочу сказать, что губернатор Валерий Лимаренко большой молодец в этом отношении. Я давно уже живу в городе, и изменения действительно видны, - поделилась впечатлениями жительница Южно-Сахалинска Татьяна Мудрицкая.

- Конечно, ул. Бумажную нужно приводить в порядок, особенно тротуары, чтобы пешеходам было удобно передвигаться. Сейчас в городе во многих районах идет ремонт. Я живу в Ново-Александровске, и у нас тоже проводятся работы: хорошо, умело, профессионально. При губернаторе вообще вся наша область меняется в положительную сторону, - рассказала южносахалинка Евгения Сиухина.

Отметим, за последние пять лет благодаря финансовой поддержке правительства области и губернатора Валерия Лимаренко в городе всеми видами ремонта охвачено порядка 67 км дорог. Обновление улично-дорожной сети является одним из приоритетных направлений в работе администрации Южно-Сахалинска и мэра Сергея Надсадина.