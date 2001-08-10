Южносахалинцы делятся эмоциями от ярких городских муралов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Художники из разных городов России и зарубежных стран продолжают оформлять фасады многоквартирных домов в рамках творческого проекта "Взгляды", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

За каждым изображением стоит своя история. Авторы работ вкладывают в свои стрит-арты живые смыслы, актуальность которых отмечают жители Южно-Сахалинска.

- Это действительно хорошо разбавляет городскую среду яркими красками и интересными сюжетами. Я сама дизайнер-архитектор и для меня важна эстетика. Очень приятно, что городские улицы так преображаются, и мы можем видеть не просто серые стены, а вдохновляющие картины на разные тематики. Напротив моего дома тоже наносят мурал, и я с удовольствием наблюдаю за процессом. Это удивительно даже технической стороны — такие объемы, большой масштаб. Это красота, - поделилась эмоциями жительница Южно-Сахалинска Зоя Дымченко.

Как отмечают горожане, уличное искусство сегодня — это не просто декорирование общественных пространств, но и способ выразить основные мотивы, связанные с природой, культурой и историей Сахалина.

- Во время прогулок по Южно-Сахалинску мы встретили несколько прекрасных муралов. Их интересно разглядывать, много деталей и смыслов. Есть над чем поразмышлять. Это очень впечатляет и цепляет. Красиво. Сделали много фото на память, - рассказала жительница Йошкар-Олы Анна Артизанова.

На сегодня в рамках творческого проекта «Взгляды» новые муралы украшают уже 16 фасадов зданий, еще 6 находятся в процессе нанесения.

- Здорово, что именно наш город стал творческой площадкой для художников. Это очень талантливые люди, у каждого свой уникальный стиль. Нравится тематика рисунков — много ярких красок и природных мотивов. Определенно это вносит разнообразие и удачно дополняет городские пейзажи, - подчеркнула жительница Южно-Сахалинска Зарема Дудиловская.

Планируется, что ко Дню города улицы украсят 50 новых муралов. Фасады, на которые они будут нанесены, выбраны под туристические маршруты «Молодежный» (ул. Комсомольская), «Видовой» (пр. Мира), «История Сахалина» (ул. Ленина), «Морское освоение Сахалина» (ул. Сахалинская и ул. Невельская), разработанные по инициативе губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко и при поддержке мэра областного центра Сергея Надсадина.