Гигантскую опухоль весом 39 кг удалили пенсионерке в Приморье

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Врачи Тысячекоечной больницы прооперировали 65-летнюю жительницу Приморья с гигантской опухолью яичника. Живот у гражданки был таких размеров, что она уже не могла сидеть, лежать, двигаться, сообщает "Приморье 24", ссылаясь на Телеграм-канал КГАУЗ ВКБ №2 «1000-коечная больница».

С животом размером свыше 40 недель беременности, а также удушьем и кашлем женщина обратилась в отделение гинекологии, где у нее диагностировали гигантскую опухоль яичника.

Операцию совместно провели гинекологи и хирурги.

«Гигантская опухоль яичника заполняла всю брюшную полость и достигала 39 кг веса -27 литров содержимого плюс 12 кг весила сама опухоль», – говорит Лиля Грехнева, заведующая отделением гинекологии «ВКБ№2».

По словам медиков, операция прошла успешно, в настоящее время пенсионерка вернулась домой, она находится под амбулаторным наблюдением.