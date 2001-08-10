Гигантскую опухоль весом 39 кг удалили пенсионерке в Приморье
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Врачи Тысячекоечной больницы прооперировали 65-летнюю жительницу Приморья с гигантской опухолью яичника. Живот у гражданки был таких размеров, что она уже не могла сидеть, лежать, двигаться, сообщает "Приморье 24", ссылаясь на Телеграм-канал КГАУЗ ВКБ №2 «1000-коечная больница».
С животом размером свыше 40 недель беременности, а также удушьем и кашлем женщина обратилась в отделение гинекологии, где у нее диагностировали гигантскую опухоль яичника.
Операцию совместно провели гинекологи и хирурги.
«Гигантская опухоль яичника заполняла всю брюшную полость и достигала 39 кг веса -27 литров содержимого плюс 12 кг весила сама опухоль», – говорит Лиля Грехнева, заведующая отделением гинекологии «ВКБ№2».
По словам медиков, операция прошла успешно, в настоящее время пенсионерка вернулась домой, она находится под амбулаторным наблюдением.
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