Губернатор Валерий Лимаренко поставил ремонт дворов в Курильском районе на особый контроль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ходе заседания правительства Сахалинской области стало известно об отставании Курильского района от графика ремонта дворовых территорий. По поручению губернатора Валерия Лимаренко контроль за выполнением районов программы по ремонту дворов возьмет областное министерство жилищно-коммунального хозяйства, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

В ходе рабочего совещания региональный министр ЖКХ Наталия Куприна доложила губернатору Валерию Лимаренко о ремонте и благоустройстве дворовых территорий в Сахалинской области в текущем году. Как стало известно, в этом году запущена новая трехлетняя программа по обновлению и установке детских игровых площадок. Новые игровые зоны должны появиться сразу на 39 территориях.

Однако в селе Рейдово в Курильске возникла задержка с установкой оборудования в связи со сложностями в логистике. Окончание работ перенесли на 3 августа. В то же время, муниципалитет отстает по темпам выполнения капитального ремонта дворов. Сроки также сдвинули на более поздний период. Всего к обновлению запланированы восемь территорий, однако ни на одной из них работы не завершены.

- Возникла задержка, потому что одновременно с капитальным ремонтом проходит замена инженерных сетей. В Горном есть проблема сразу с 3 домами. Экскаватор приступил к земляным работам и сломался. Когда его починят, он возобновит работы, потом останется заливка бетона. Все адреса находятся в работе, но сроки сместились, - сообщила Анна Оськина.

Губернатор Валерий Лимаренко поручил в срочном порядке ускорить выполнение работ и завершить намеченное в строго обозначенные даты. Замечания взяты в работу. Ситуация находится на личном контроле регионального министра ЖКХ.

- Ваши объяснения не приняты. По обоим видам работ вы единственные стоите в красной зоне, срывая сроки. Надо исправляться. Тем более, что Курильские острова для нас имеют особое значение, и важно, чтобы люди жили в комфортных и благоустроенных условиях. Чтобы гарантировано довести работы до логического завершения в нужный срок, я даю поручение подключиться профильному министерству. Несмотря на то, что заказчиком является муниципалитет, я считаю, что этот как раз тот случай, когда необходимо подставить ему плечо и обеспечить дополнительный контроль, - подытожил Валерий Лимаренко.

Кроме того, в 678 дворах на Сахалине и Курилах запланирован текущий ямочный ремонт. На данный момент работы выполнены на 651 территории. Однако сразу в трех областных муниципалитетах сроки окончания ремонта сместили на более поздний срок.

- По югу муниципалитеты выполнили планы, по северу - по срокам должны были завершить до 1 июля, но три муниципалитета еще не закончили программу по текущему ямочному ремонту – это Ноглики, Углегорск, Южно-Курильский городской округ. Должны были выполнить 9, 15 и 17 дворов до 1 июля соответственно. По Ногликам и Углегорску срок окончания - до 1 августа, по Южно-Курильску – до 15 августа, - сообщила Наталия Куприна.

По поручению губернатора во всех трех муниципалитетах ускорят выполнение работ. Ремонты завершат в строго обозначенные сроки в соответствии с обновленным графиком.

Отметим, всего в текущем году капитально отремонтируют 187 дворов. Сегодня работы завершили на 11 территориях. Полностью завершить программу должны в следующем году. Ямочный ремонт также практически завершен во всех дворах области. В этом году специалисты выполняют работы картами, что позволило увеличить ремонтируемые площади.