На Сахалине стартовала акция

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В преддверии нового учебного года Штаб общественной поддержки партии "Единая Россия" собирает рюкзаки, канцтовары в рамках акции "Собери ребенка в школу" для детей из малообеспеченных, многодетных семей, детей участников СВО и других льготных категорий.

Делать добрые дела несложно. Любой желающий может присоединиться к благотворительной акции и передать канцелярию и рюкзаки. Сбор школьных принадлежностей проходит в общественных приемных партии. Их адреса в районах доступны здесь: https://sakhalin.er.ru/contacts/receptio…

Передать помощь в Южно-Сахалинске можно в Штаб общественной поддержки по адресу: ул. Дзержинского 40/1. Акция продлится до 24 августа.

Дополнительная информация по телефону: +7 (924) 888-23-20.