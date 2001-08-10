В Южно-Сахалинске запустили иммерсивную экскурсию по городским муралам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Культурно-туристический центр предлагает южносахалинцам и гостям островной столицы новый экскурсионный маршрут, который рассказывает об истории уличного искусства, а также о муралах, которые украшают фасады многоэтажек областного центра, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Маршрут пешеходной экскурсии пролегает по ул. Горького, где сконцентрировано больше всего масштабных картин. В течение 45 минут участники прогулки не только погружаются в атмосферу галереи под открытым небом, но и больше узнают о Южно-Сахалинске.
- Мне очень нравится Сахалинская область и Южно-Сахалинск, здесь буквально каждый дом наполнен разными историями. Можно бесконечно изучать регион. Экскурсия очень интересная, легкая, я узнала об истории стрит-арта, а также о новых муралах Южно-Сахалинска, всем советую, – поделилась впечатлениями жительница Иркутска Евгения Шелепова.
Автор новой иммерсивной экскурсии – третьекурсница Сахалинского государственного университета Эмрис Ллир. Девушка проходила практику в КТЦ и стала активной участницей клуба начинающих экскурсоводов.
- Уличное искусство сейчас развивается в Южно-Сахалинске и я решила создать такую экскурсию, которая рассказала бы людям, насколько это важно. Собирала материал около месяца, показывала коллегам, что-то добавляла, адаптировала. Сегодня провела свою первую экскурсию и думаю, мне все удалось, всем понравилось. Город становится разнообразным, муралы – это востребовано, интересно, они помогут развиваться нашему туризму, – рассказала экскурсовод Эмрис Ллир.
Напомним, клуб начинающих экскурсоводов при КТЦ начал работу в этом году. Идея создания появилась в 2023 году после проведения конкурса «Гостеприимный Южно-Сахалинск».
- Мы увидели большой потенциал в создании студенческого объединения. У них свое видение и это созвучно темпам преображения Южно-Сахалинска. Наш город – это точка входа в островной регион, сегодня нас посещает очень много туристов. Чувствуется, что наш губернатор радеет всей душой за развитие региона и областного центра. Мы видим изменения буквально на каждой улице, Южно-Сахалинск становится красивее и гостеприимнее, – отметил директор культурно-туристического центра Андрей Сухонос.
Отметим, сейчас в клубе начинающих экскурсоводов при КТЦ работает 3 студента, которые еженедельно проводят экскурсии, записаться можно на сайте. Анонсы о событиях также публикуются в телеграм-канале центра. Заявки принимаются по телефону 8 (4242) 210-310.
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