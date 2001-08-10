Тихоокеанское
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08:58, | Новости общества Сахалина и Курил

В Поронайском районе продолжается работа по ямочному ремонту дорог

В Поронайском районе продолжается работа по ямочному ремонту дорог

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ямочный ремонт дорог традиционно начался в мае текущего года. На сегодняшний день выполнена уже значительная часть работ. В выходные дни погодные условия позволили продолжить ремонт. Дорожные бригады были сосредоточены на улице Победы.  
 
На этой неделе ремонт будет выполняться на ул. Театральной, ул. Восточной, ул. Победы и других. В общей сложности дорожники устранят дефекты покрытия на площади около 100 квадратных метров.
 
Отметим, что с начала сезона отремонтировано уже более тысячи квадратных метров. Вопрос приведения дорог в порядок специалисты администрации держат на особом контроле.

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