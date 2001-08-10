В Поронайском районе продолжается работа по ямочному ремонту дорог

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ямочный ремонт дорог традиционно начался в мае текущего года. На сегодняшний день выполнена уже значительная часть работ. В выходные дни погодные условия позволили продолжить ремонт. Дорожные бригады были сосредоточены на улице Победы.

На этой неделе ремонт будет выполняться на ул. Театральной, ул. Восточной, ул. Победы и других. В общей сложности дорожники устранят дефекты покрытия на площади около 100 квадратных метров.

Отметим, что с начала сезона отремонтировано уже более тысячи квадратных метров. Вопрос приведения дорог в порядок специалисты администрации держат на особом контроле.