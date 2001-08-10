Тихоокеанское
информационное агентство
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17:54, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске временно закроют проезд на участке улицы Крайней

В Южно-Сахалинске временно закроют проезд на участке улицы Крайней

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 23.07.2024 с 09:00 по 25.07.2024 до 17:00 на время проведения работ на теплосетях будет полностью перекрыто движение на участке ул. Крайней  от  ул. Физкультурной до ул. Промышленной (район здания ул. Крайняя,6). Сквозного проезда не будет, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Автомобилистам необходимо учитывать эту информацию при движении в данном районе.  

Движение автобусов маршрута №34 будет осуществляться по проспекту Мира до ул. Украинской, далее по улице ул. Украинской до Железнодорожной больницы с последующим разворотом и движением в обратном направлении, далее по утвержденному маршруту.  

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