Южносахалинцев приглашают на семинар по созданию рекламы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация города совместно с обществом с ограниченной ответственностью «ДВ Медиа Групп» приглашает предпринимателей и самозанятых на бесплатный семинар, в ходе которого слушатели научатся генерировать уникальные идеи и создавать эффективные рекламные концепции, узнают, какие стратегии привлечения клиентов наиболее результативны, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В программе семинара запланированы следующие вопросы:

- как потребители принимают решения о покупке;

- как эффективно привлечь внимание к товару или услуге;

- какие психологические приемы лежат в основе продающих концепций;

- как выбирать креативные идеи и оценивать результаты рекламных кампаний.

Мероприятие состоится в четверг, 25 июля, с 15.00 до 17.00 по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 173, 4 этаж (актовый зал администрации города).

Заявки на участие принимаются отделом поддержки предпринимательства департамента экономического развития администрации города Южно-Сахалинска в электронной форме на официальном сайте. Справки по телефону: 300-594 (доб. 1-5).