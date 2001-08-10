Южносахалинцев приглашают на семинар по созданию рекламы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Администрация города совместно с обществом с ограниченной ответственностью «ДВ Медиа Групп» приглашает предпринимателей и самозанятых на бесплатный семинар, в ходе которого слушатели научатся генерировать уникальные идеи и создавать эффективные рекламные концепции, узнают, какие стратегии привлечения клиентов наиболее результативны, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В программе семинара запланированы следующие вопросы:
- как потребители принимают решения о покупке;
- как эффективно привлечь внимание к товару или услуге;
- какие психологические приемы лежат в основе продающих концепций;
- как выбирать креативные идеи и оценивать результаты рекламных кампаний.
Мероприятие состоится в четверг, 25 июля, с 15.00 до 17.00 по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 173, 4 этаж (актовый зал администрации города).
Заявки на участие принимаются отделом поддержки предпринимательства департамента экономического развития администрации города Южно-Сахалинска в электронной форме на официальном сайте. Справки по телефону: 300-594 (доб. 1-5).
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