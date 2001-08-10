Мэр Южно-Сахалинска проинспектировал ход работ по капремонту дороги на улице Карьерной

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ходе традиционного субботнего объезда мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин посетил ремонтируемый участок ул. Карьерной и на месте дал ряд поручений руководителям и специалистам профильных структур, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, работы по капитальному ремонту автодороги на ул. Карьерной на участке от ул. Крайней до жилого дома №27 начались в апреле текущего года. Завершение реконструкции дороги запланировано на конец июля.

- Улица не центральная, но здесь живет достаточное количество людей, и хочется, чтобы она была качественно благоустроена. Рядом находится большая дорожная развязка, строится новый жилой комплекс, и уровень состояния существующих дорог должен соответствовать новым, - отметил Сергей Надсадин.

Завершенный объект предусматривает благоустройство прилегающих пространств, пешеходные дорожки. Глава города дал поручение курирующему вице-мэру Алексею Римше максимально завершить благоустройство по ул. Карьерной, даже если этот объем работ не в границах так называемых красных линий.

Важно, что капитальный ремонт дороги ведется с учетом пожеланий жителей.

- Здесь есть частные дома, и прилегающая территория, подходы должны благоустраиваться с учетом мнения горожан. Кто-то хочет, чтобы рядом была трава, кто-то твердое покрытие, нужно идти навстречу. Есть вопросы к Сахалинской коммунальной компании: в створе дороги находится тепловая камера, хоть и рабочая, но ее внешний вид не соответствует обновленной улице, поэтому попросил руководителя СКК Максима Беккера довести эту ситуацию до ума и выполнить внешнее благоустройство. В течение июля все работы будут завершены. Примем работу и порадуемся, если всё будет сделано без ошибок и замечаний, - прокомментировал глава города.

Благоустройство территорий в Южно-Сахалинске продолжается, строительный сезон в разгаре, выезды мэра Сергея Надсадина со специалистами профильных служб по объектам благоустройства будут продолжены.