Более 1700 человек стали участниками площадок СахОУНБ на фестивале

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 19 по 21 июля главная библиотека островного региона приняла участие в юбилейном, десятом фестивале музыки и авиации «Крылья Сахалина – 2024». Специалистами библиотеки было организованно и проведено три разноплановые площадки, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и министр культуры и архивного дела островного региона Нонна Лаврик посетили творческую площадку по росписи камней акриловыми красками «Сахалинские пейзажи» где участники создавали произведения искусства из обычных камней.

Гости книжно-иллюстративной выставки «Область на островах» ознакомились с материалами о спорте, культуре, флоре, фауне и коренных народах Севера Сахалина. Главный библиотекарь СахОУНБ Людмила Алексеева рассказала о Герое Советского Союза лётчике Михаиле Водопьянове, с чьим именем связано начало истории сахалинской авиации и которому в этом году исполняется 125 лет.

Специалисты СахОУНБ отметили отличные знания участников истории островного региона на викторине «Остров сокровищ – Сахалин». Гостям предлагалось ответить на вопросы о природных ресурсах, исторических личностях, внесших вклад в открытие и освоение Сахалина и Курильских островов и многом другом.