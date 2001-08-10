403 жителя Сахалинской области получают пенсию в повышенном размере за работу в сельском хозяйстве
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинцам, проработавшим в сельском хозяйстве не менее 30 лет, полагается страховая пенсия в повышенном размере. В островном регионе ее получают 403 пенсионера, рассказали ТИА "Острова" в региональном пенсионном фонде.
Для получения надбавки должны быть соблюдены несколько условий: необходимо быть получателем страховой пенсии по старости или по инвалидности, иметь стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет, проживать в сельской местности, а также быть неработающим пенсионером.
«Размер сельской доплаты составляет 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или инвалидности. С 2022 года назначенная надбавка сохраняется при переезде из села в город», — пояснила управляющий Отделением СФР по Сахалинской области Марина Аглиулина.
В сельский стаж включается работа, которая осуществлялась по утвержденным профессиям и должностям в сельскохозяйственных организациях на территории Российской Федерации и на территории СССР (до 1 января 1992 года). Перечень содержит более 500 профессий, должностей и специальностей работников сельхозпредприятий, колхозов, совхозов, фермерских хозяйств.
Единый контакт-центр отделения Социального фонда России по Сахалинской области — 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный). График работы операторов: федеральная линия работает круглосуточно без выходных, региональная — с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов.
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