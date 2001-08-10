Аналитика ВТБ: Дальний Восток не изменяет подержанным авто из Японии и Кореи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ВТБ проанализировал статистику выданных в первом полугодии автокредитов и выяснил: южные регионы и центральная Россия предпочитают отечественные марки, а Сибирь и Дальний Восток не изменяют подержанным авто из Японии и Кореи.

Своя или иномарка

По данным ВТБ, в январе-июне почти половина заемщиков купили машины китайского производства. Деньги на российские бренды получил только каждый пятый клиент.

Больше всего поклонников иномарок - на Дальнем Востоке и в Сибири. Например, в Амурской области зарубежные бренды приобрели 94% клиентов ВТБ, в Якутии - почти 98%, в Приморье - 99%, а в Хабаровском крае иномарку выбрали все заемщики, получившие автокредит в ВТБ.

В то же время жители Ставропольского края и Кировской области оказались максимально ориентированными на отечественный автопром. В этих регионах доля российских машин составила 54% и 51% соответственно. Самарская область, несмотря на «прямой доступ» к продукции АвтоВАЗа, неожиданно оказалась привержена иномаркам: здесь в первом полугодии только треть заемщиков (34%) направили кредиты на наши авто.

Новая или б\у

Средний россиянин выбирает новый автомобиль, следует из статистики продаж ВТБ. В первом полугодии машину на первичном рынке по классическим программам кредитования купили почти 57% заемщиков банка. В зависимости от бюджета, в основном это китайские (Chery, Сhangan) или российские бренды (Lada). Подержанные авто выбрали 43% клиентов.

От общей тенденции отличается выбор россиян за Уралом: жители Сибири и Дальнего Востока предпочли купить на заемные средства подержанные машины. Например, в Алтайском крае более 60% клиентов ВТБ провели сделки на вторичном рынке, в Амурской области и Красноярском крае – примерно по 75%, в Томской области и республике Бурятия – около 80%, а в Хабаровском крае и Приморье – примерно 90%.

Дальневосточники традиционно «голосуют рублем» за автомобили японского и корейского производства, предпочитая их новомодным и логистически доступным «китайцам». Опрос, проведенный ранее ВТБ и «Открытие Авто», показал, больше трети (35%) жителей ДФО считают, что китайским авто далеко до «японцев» и «корейцев».

«Вопрос выбора машины зависит от личных предпочтений, основной цели покупки и, конечно, бюджета. Не менее важную роль в автоприоритетах играет и регион проживания клиента. Даже сегодня, когда рынок абсолютно поменялся, определенные закономерности по-прежнему присутствуют. Например, у дальневосточников безусловные многолетние лидеры – японские авто. В последние годы к ним примкнули сибиряки: по данным автодилеров, через Приморье японские подержанные авто везут в Улан-Удэ, Красноярск и Новосибирск, а иногда и за Урал», - прокомментировал вице-президент, начальник управления партнерских продаж автокредитов Владимир Высоцкий.

По итогам первого полугодия ВТБ оформил по всем программам кредитования более 219 тысяч сделок почти на 305 млрд рублей. Количество сделок уже почти на четверть превышает результат за весь прошлый год, а объем – на треть. Портфель автокредитов ВТБ на 1 июля составил 530 млрд рублей, увеличившись почти вдвое с начала года. Банк сохраняет лидерство на рынке: по итогам июня его доля по объему выдач достигла 29%, рост с начала года - более чем на 9 пп. Доля ВТБ по портфелю автокредитов увеличилась с 12,5% на начало года до 19,8%.