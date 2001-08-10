На улице Горького в Южно-Сахалинске в предстоящие выходные частично ограничат проезд

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

20 июля с 10.00 до 10.00 22 июля на ул. Горького на участке от пл. Славы и до перекрестка с ул. Тихоокеанской частично закроют проезд. Будет действовать временное ограничение движения по полосам, рассказаи ТИА "Острова" в городской администрации.

Дорожным службам предстоит демонтировать асфальтобетонное покрытие, устранить провалы грунта и залить бетонное основание. Проезд будут ограничивать участками.

Водителей просят обращать внимание на временные знаки, снижать скорость в зоне проведения дорожных работ и планировать маршрут движения.