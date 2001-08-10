На Сахалине ожидается сильный дождь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС» вечером 19 и ночью 20 июля 2024 года на территории пяти муниципальных образований ГО «Смирныховский», Поронайский ГО, Углегорский ГО, «Макаровский ГО», «Томаринский ГО» ожидается сильный дождь (15-29 мм за 12 часов), местами очень сильный (30 мм и более за 12 часов и менее). Днём 20 июля 2024 года на реках ожидаются подъёмы уровней воды на 0,5-1,5 м.

На территории 5 МО: ГО «Смирныховский», Поронайский ГО, Углегорский ГО, «Макаровский ГО», «Томаринский ГО» - возможно возникновение ЧС до муниципального характера с вероятностью 0.5 обусловленные нарушениями условий жизнедеятельности населения, нарушением в работе систем ЖКХ и энергоснабжения, нарушением в работе СЗО, затруднением в работе ремонтно-восстановительных бригад, увеличением количества ДТП на дорогах федерального, областного и местного значения, затруднением в работе автомобильного и железнодорожного транспорта, при неисправностях дренажной системы и ливневых канализаций возможно краткосрочное подтопление населенных пунктов дождевыми водами, автомобильных дорог местного значения, возможна активизация селе-оползневых процессов на автомобильных и железных дорогах (источник ЧС – очень сильные осадки, подъём уровней воды в реках).

В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий ухудшения погодных условий, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением сильного дождя находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.