Бизнес-сообщество Китая заинтересовано в сотрудничестве с Южно-Сахалинском
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Представители бизнес-сообщества Хэйхэ и Пекина познакомились с работой предприятий Южно-Сахалинска, изучили основные направления бизнеса, которые развиваются в областном центре. Итогом работы делегации стало подписание соглашения между Торгово-промышленной палатой Сахалинской области и Ассоциацией малых и средних предприятий Китая, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В мероприятии принял участие вице-мэр Вячеслав Кожухов. Он отметил, что в островной столице проходит встреча мэров пяти городов двух стран - Южно-Сахалинска, Благовещенска, Нижнего Новгорода, Чжухай и Хэйхэ. Обсуждаются возможности сотрудничества в сферах образования, культуры, здравоохранения и других направлениях. Большое внимание уделяется сфере бизнеса.
Ключевые моменты обозначил и вице-мэр Виталий Данилов, курирующий сферу экономики Южно-Сахалинска.
- Бизнес Китая готов сотрудничать с нашими предпринимателями. Сегодня состоялся выезд на один из рыбоперерабатывающих комплексов, гости ознакомились с процессом производства рыбной продукции, выразили заинтересованность в её поставке в разные города КНР, – рассказал Виталий Данилов, – также рассмотрели возможность экспорта в Южно-Сахалинск оборудования для медицинских организаций, предприятий энергетики, дорожного хозяйства. Уверен, подписание соглашения будет способствовать налаживанию связей в различных сферах экономики.
Укрепление экономических связей в Азиатско-Тихоокеанском регионе — один из важнейших вопросов, которому особое внимание уделяет губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Это направление поддержано мэром Сергеем Надсадиным.
И у китай-ой стороны, и у представителей бизнес-сообщества города большой потенциал для обмена знаниями и опытом, для эффективной и плодотворной работы. Мы готовы оказать содействие партнерам в решении вопросов, которые касаются налогообложения, регистрации, взаимодействия с органами власти, – отметила президент торгово-промышленной палаты Сахалинской области Галина Дзюба.
Отметим, пятисторонний протокол намерений о сотрудничестве между Южно-Сахалинском, Благовещенском, Нижним Новгородом, городами Чжухай и Хэйхэ был подписан два года назад и ознаменовал начало большой совместной деятельности глав муниципалитетов.
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