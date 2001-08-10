Молодежь Южно-Сахалинска приглашают к участию во всероссийском конкурсе "Моя законотворческая инициатива"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Национальная система «Интеграция» и комитет по спорту, туризму и молодежной политике Сахалинской областной думы предлагают жителям областного центра создать проект со своими инициативами и представить его для оценки перед экспертным жюри. Срок подачи конкурсных материалов для участия в осенней сессии - с 5 августа по 9 сентября, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
XIX всероссийский конкурс молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» – это мероприятие для активных граждан в возрасте от 14 до 35 лет, которые стремятся к законотворческой деятельности.
К участию принимаются работы, подготовленные гражданами России, обучающимися в образовательных организациях среднего, профессионального и высшего образования, а также научными работниками образовательных организаций, педагогами, аспирантами, участниками и членами общественных объединений, представителями молодежных парламентов и других коллегиальных органов.
Конкурс состоит из двух туров – Всероссийский заочный конкурс и Всероссийский очный конкурс (молодежный форум). Всероссийский заочный конкурс: конкурсные материалы направляются на экспертизу в экспертные советы по электронной почте [email protected]. Всероссийский очный конкурс: выступления соискателей с результатами своей работы и их защита перед жюри – экспертными советами.
На конкурс принимаются законченные работы по следующим основным направлениям: государственное строительство и конституционные права граждан; экономическая политика; социальная политика; образование, наука, здравоохранение и культура; бюджетное, налоговое и финансовое законодательство; оборона и безопасность; молодежная политика; энергетическая политика; региональное законодательство; миграционное законодательство
Конкурс учрежден в 2005 году в ознаменование 100-летия образования Государственной думы в России и проводится в целях привлечения талантливой молодежи к государственному управлению посредством участия в законотворческой деятельности, пропаганды принципов формирования правового государства, создания условий для подготовки кадрового резерва политических лидеров, содействия развития правовой культуры в молодежной среде и др.
Информация о сроках проведения заочных и очных туров, а также условиях участия в конкурсе содержится в информационных письмах оргкомитета и публикуется на сайтах: www.integraciya.org и www.nauka21.com.
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