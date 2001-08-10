Сахалинских школьников и студентов бесплатно обучат веб-дизайну

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фото: МТС

МТС запускает в Сахалинской области второй поток школы по веб-дизайну на онлайн-платформе «Поколение М». Бесплатная программа рассчитана на ребят любым уровнем знаний и включает 11 уроков по созданию веб-сайтов. Курс завершится конкурсным заданием, по результатам которого лучших "студентов" пригласят на стажировку в МТС.

В первом потоке школы по веб-дизайну участвовали ребята из всей России, в том числе школьники из Сахалинской области. Чаще всего финалисты в качестве выпускного задания создавали дизайн-концепции сайтов про путешествия и музыку.