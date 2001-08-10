Тихоокеанское
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11:47, | Новости общества Сахалина и Курил

16 проектов претендуют в Южно-Сахалинске на муниципальный грант в конкурсе социально значимых проектов

16 проектов претендуют в Южно-Сахалинске на муниципальный грант в конкурсе социально значимых проектов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске оценивают социально значимые проекты, поступившие на конкурс «Мы и наш город». В рамках прошедшего заседания члены комиссии ознакомились с 16-ю инициативами, претендующими на муниципальный грант в форме субсидии, рассказали ТИА "Острова" в городской адмтинистрации.

В конкурсе участвуют инициативные горожане и представители социально-ориентированных некоммерческих организаций.

- Это традиционный ежегодный конкурс проектов, направленных на реализацию общественных инициатив, имеющих социальную значимость. В этом году поступило 16 заявок, комиссия рассмотрит все и примет решение о выделении грантов, - комментирует директор департамента внутренней политики администрации Южно-Сахалинска Роман Хлудин.

Одна из участниц конкурса, южносахалинка Наталья И планирует реализовать фестиваль красоты и материнства «Счастливая мама» для родителей, воспитывающих детей с ограниченными физическими возможностями, детей, оставшихся без попечения родителей; семей-участников специальной военной операции.

- По задумке это будет масштабный семейный фестиваль с различными мастер-классами, спортивными и развлекательными мероприятиями, акциями, в том числе экологическими, а также душевными встречами. Он будет настроен на то, чтобы улучшить психоэмоциональное состояние  мам, помочь им разгрузиться в течение двух месяцев, - поделилась Наталья И.

Реализовать выбранные в итоге проекты предстоит в августе-октябре текущего года.

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