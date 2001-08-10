На Сахалине федеральные форумы обеспечивают работой индустрию гостеприимства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В начале лета на Дальнем Востоке выросла потребительская активность. Об этом сообщается в июльском выпуске доклада Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ». Сахалинские рестораторы и отельеры отмечали повышение спроса на услуги кафе, ресторанов и гостиниц в области, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Банка России.

По оперативным данным за май — июнь, отдельные респонденты мониторинга предприятий Банка России сообщали, что объем оказанных ими услуг вырос на 10% по сравнению с прошлым годом. Одна из основных причин — увеличение притока гостей из других регионов России.

«В конце весны — начале лета в Южно-Сахалинске уже прошло несколько мероприятий федерального масштаба. Участники форумов, приехавшие из других регионов, обеспечили высокий спрос на услуги островных предприятий общественного питания и гостиниц», — отметил заместитель управляющего Отделением Банка России по Сахалинской области Иван Когут.

Представители сферы услуг ожидают, что запланированные на островах всероссийские форумы — технический, молодежный и нефтегазовый — продолжат поддерживать рост оборота гостиниц и точек общественного питания. Также региональные отельеры прогнозируют до конца лета и осенью увеличение турпотока относительно прошлого года.

Одним из источников информации для доклада «Региональная экономика: комментарии ГУ» являются данные мониторинга почти 15 тыс. предприятий, в том числе 189 компаний из Сахалинской области.