Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

О ходе и сроках строительства сотрудники "РВК-Сахалин" рассказали губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко, мэру Южно-Сахалинска Сергею Надсадину, а также председателю госкорпорации ВЭБ.РФ Игорю Шувалову, который находится в Сахалинской области в рамках бизнес-миссии ВЭБ.РФ. ВЭБ и АСИ, организаторы форума "Сильные идеи для нового времени", совместно на Сахалине ведут поиск проектов, которые стимулируют развитие высокотехнологичного предпринимательства в России, рассказали ТИА "Острова" в коммунальной компании.

Для строительства водозабора «Южный» впервые в России произведут насосы с уникальными конструктивными решениями. Их особенность в том, что необходимый для островного объекта размер еще не применялся ни в одном аналогичном проекте в стране. Поэтому российским разработчикам пришлось расширить типоразмерный ряд имеющей продукции. Кроме того, новые насосы рассчитаны и на повышенную сейсмику островного региона.

Кроме того, на остров уже направлены созданные специально для водозабора «Южный» резервуары чистой воды объемом по 5 000 кубометров. Они станут самыми крупными, которые когда-либо использовались в островном водном коммунальном хозяйстве. Для их транспортировки задействованы девять грузовых вагонов Российских железных дорог. Они прибудут на Сахалин уже в сентябре.

Водозабор «Южный» - крупнейший объект инвестиционной программы, принятой в рамках концессионного соглашения между Правительством Сахалинской области, администрацией Южно-Сахалинска и группой компаний Росводоканал в декабре 2021 года.

Сотрудничество ведется в рамках государственно-частного партнерства. Концессия позволяет реализовывать масштабные инфраструктурные проекты с меньшей нагрузкой для бюджета страны, региона или отдельно взятого города. Сегодня концессия является наиболее эффективным механизмом обновления и развития коммунальной инфраструктуры, который позволяет не только заинтересовать и привлечь инвесторов к трансформации ЖКХ, но и обеспечивает максимально прозрачное взаимодействие между частным оператором, муниципальной властью и жителями.

ВЭБ.РФ вложит в этот объект 1,4 млрд рублей, часть из них уже направлена на проектирование и строительство.

Производительность водозабора составит 20 000 кубометров в сутки. После реализации проекта выведут из эксплуатации четыре устаревших муниципальных водозаборов. Новый объект обеспечит чистой водой 65 000 горожан, проживающих в южной части города, включая новые микрорайоны.