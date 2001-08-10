Водозабор "Южный" на Сахалине станет уникальным по своим конструктивным решениям
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
О ходе и сроках строительства сотрудники "РВК-Сахалин" рассказали губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко, мэру Южно-Сахалинска Сергею Надсадину, а также председателю госкорпорации ВЭБ.РФ Игорю Шувалову, который находится в Сахалинской области в рамках бизнес-миссии ВЭБ.РФ. ВЭБ и АСИ, организаторы форума "Сильные идеи для нового времени", совместно на Сахалине ведут поиск проектов, которые стимулируют развитие высокотехнологичного предпринимательства в России, рассказали ТИА "Острова" в коммунальной компании.
Для строительства водозабора «Южный» впервые в России произведут насосы с уникальными конструктивными решениями. Их особенность в том, что необходимый для островного объекта размер еще не применялся ни в одном аналогичном проекте в стране. Поэтому российским разработчикам пришлось расширить типоразмерный ряд имеющей продукции. Кроме того, новые насосы рассчитаны и на повышенную сейсмику островного региона.
Кроме того, на остров уже направлены созданные специально для водозабора «Южный» резервуары чистой воды объемом по 5 000 кубометров. Они станут самыми крупными, которые когда-либо использовались в островном водном коммунальном хозяйстве. Для их транспортировки задействованы девять грузовых вагонов Российских железных дорог. Они прибудут на Сахалин уже в сентябре.
Водозабор «Южный» - крупнейший объект инвестиционной программы, принятой в рамках концессионного соглашения между Правительством Сахалинской области, администрацией Южно-Сахалинска и группой компаний Росводоканал в декабре 2021 года.
Сотрудничество ведется в рамках государственно-частного партнерства. Концессия позволяет реализовывать масштабные инфраструктурные проекты с меньшей нагрузкой для бюджета страны, региона или отдельно взятого города. Сегодня концессия является наиболее эффективным механизмом обновления и развития коммунальной инфраструктуры, который позволяет не только заинтересовать и привлечь инвесторов к трансформации ЖКХ, но и обеспечивает максимально прозрачное взаимодействие между частным оператором, муниципальной властью и жителями.
ВЭБ.РФ вложит в этот объект 1,4 млрд рублей, часть из них уже направлена на проектирование и строительство.
Производительность водозабора составит 20 000 кубометров в сутки. После реализации проекта выведут из эксплуатации четыре устаревших муниципальных водозаборов. Новый объект обеспечит чистой водой 65 000 горожан, проживающих в южной части города, включая новые микрорайоны.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:46 Сегодня Делегация из города Хэйхэ посетила медицинские и оздоровительные учреждения в Южно-Сахалинске
10:08 Сегодня В Южно-Сахалинске пройдет горячая линия о получении разрешений на организацию рынка
09:15 Сегодня В Авачинскую бухту на Камчатке вошла одна из крупнейших яхт в мире
15:11 Сегодня На Сахалине ожидается сильный дождь
17:33 12 Июля Южно-сахалинские пенсионеры оттачивают навыки стрельбы в новом тире
15:35 12 Июля Сахалинец нашел в лесу коноплю и сделал из нее наркотик
13:21 12 Июля На Сахалине снайперы осваивают стрельбу на максимальную дистанцию
16:34 12 Июля 44% жителей Южно-Сахалинска против введения штрафов для родителей курящих подростков
- 03:42 28 Июня Что такое страховые споры
17:03 21 Июня Стали известны имена всех хедлайнеров юбилейных "Крыльев Сахалина"
- 07:39 27 Июня Виды кассовой ленты
- 07:29 27 Июня Фрезерная обработка металла: особенности и функциональные возможности
Выбор редакции
- 12:23 Сегодня У пассажиров аэровокзала "Южно-Сахалинск" появилась возможность приобрести в терминале блюда японской кухни
- 13:09 Вчера Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта подписали на Сахалине
- 11:39 17 Июля На Сахалине стартовал прием заявок на участие в конкурсе "Лучшее краеведческое издание"
- 11:55 16 Июля В Южно-Сахалинске открылась выставка к Международному дню коренных народов мира
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?