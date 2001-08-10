Сегодня на улице Озерной в Южно-Сахалинске будут укладывать асфальтобетон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Муниципальные службы ежедневно выполняют различные виды работ по приведению в порядок территорий и пространств городского округа, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, в рамках текущего содержания улично-дорожной сети сегодня планируется:

- устройство асфальтобетонного покрытия на ул. Озерной;

- ямочный ремонт на ул. Сахалинской;

- устройство заезда с укладкой трубы водоотведения на ул. Октябрьской (в районе пересечения с ул. Ивана Куропатко);

- мойка остановок;

- укладка брусчатки на Коммунистическом пр. (северная сторона на пересечении с ул. Вокзальной);

- ремонт съезда в автопарк, ул. Железнодорожная;

- устранение дефектов дорожного покрытия (провала) в районе дома №75 по ул. Железнодорожной.

Кроме этого, в областном центре в круглосуточном режиме ведутся работы по комплексной уборке автомобильных дорог, включающие сбор смета и пыли, подметание и мойку проезжих частей и тротуаров.

В скверах и других общественных пространствах Южно-Сахалинска сегодня выполняются различные виды работ: уборка мусора, подметание, полив и мытье дорожек, протирка скамеек и стендов, а также покраска малых архитектурных форм и др.

В рамках содержания объектов городского зеленого хозяйства продолжается посадка цветов в подготовленные клумбы и вазоны, ведется установка вазонов с цветами на территории Дома правительства, полив цветов на территориях скверов, аллей, бульваров и вдоль улично-дорожной сети.

Мероприятия по скашиванию травы проходят в сквере Невельского, Крузенштерна, Рудановского, Головнина.