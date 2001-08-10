Сегодня на улице Озерной в Южно-Сахалинске будут укладывать асфальтобетон
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Муниципальные службы ежедневно выполняют различные виды работ по приведению в порядок территорий и пространств городского округа, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Так, в рамках текущего содержания улично-дорожной сети сегодня планируется:
- устройство асфальтобетонного покрытия на ул. Озерной;
- ямочный ремонт на ул. Сахалинской;
- устройство заезда с укладкой трубы водоотведения на ул. Октябрьской (в районе пересечения с ул. Ивана Куропатко);
- мойка остановок;
- укладка брусчатки на Коммунистическом пр. (северная сторона на пересечении с ул. Вокзальной);
- ремонт съезда в автопарк, ул. Железнодорожная;
- устранение дефектов дорожного покрытия (провала) в районе дома №75 по ул. Железнодорожной.
Кроме этого, в областном центре в круглосуточном режиме ведутся работы по комплексной уборке автомобильных дорог, включающие сбор смета и пыли, подметание и мойку проезжих частей и тротуаров.
В скверах и других общественных пространствах Южно-Сахалинска сегодня выполняются различные виды работ: уборка мусора, подметание, полив и мытье дорожек, протирка скамеек и стендов, а также покраска малых архитектурных форм и др.
В рамках содержания объектов городского зеленого хозяйства продолжается посадка цветов в подготовленные клумбы и вазоны, ведется установка вазонов с цветами на территории Дома правительства, полив цветов на территориях скверов, аллей, бульваров и вдоль улично-дорожной сети.
Мероприятия по скашиванию травы проходят в сквере Невельского, Крузенштерна, Рудановского, Головнина.
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