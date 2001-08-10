В Южно-Сахалинске пройдет горячая линия о получении разрешений на организацию рынка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска 22 июля организует горячую линию по вопросу выдачи разрешений на организацию рынка, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Звонки от заинтересованных горожан будут приниматься 9.00 до 11.00 часов, по телефону: 300-737, добавочный номер 3. Специалисты департамента расскажут о преимуществах получения муниципальной услуги «Выдача разрешений на организацию рынка» в электронном виде.

Дополнительно информируем, что в рабочие дни с 9.00 до 17.00 в Департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. К. Маркса, 20, каб. 411 можно подтвердить свою учетную запись на портале Госуслуг. При себе необходимо иметь паспорт.