Делегация из города Хэйхэ посетила медицинские и оздоровительные учреждения в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках официального визита четырех делегаций в островную столицу представители здравоохранения города Хэйхэ посетили медицинские и оздоровительные учреждения в Южно-Сахалинске. Гостей из Китая сопровождали вице-мэр Елена Федорова и директор департамента социальной политики Эльвира Юркова, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как отметила Елена Федорова, Южно-Сахалинск сегодня открыт для международного взаимодействия в различных сферах. И особое внимание сейчас уделяется вопросам здравоохранения. Большая работа ведется по линии проекта губернатора Валерия Лимаренко «Забота. Защита. Уважение», который, в том числе, задает мощный импульс для улучшения качества медицинских услуг.

Так, в ходе деловой программы гостям из Поднебесной презентовали возможности здравоохранения и ресурсный потенциал на муниципальном и региональном уровнях. Руководители ряда медицинских учреждений Хэйхэ с ознакомительной экскурсией побывали в Сахалинском областном онкологическом диспансере, Центральной поликлинике, а также посетили санатории «Аралия» и «Синегорские минеральные воды», где смогли оценить оздоровительные методики, виды медицинских услуг, программы реабилитации пациентов и т. д.

- Мы были рады продемонстрировать китайским коллегам свой ресурсный потенциал. Провели для них экскурсию по территории санатория, посмотрели процедурные кабинеты. Также наши гости смогли оценить не только прекрасный местный климат, но и образцы природных лечебных грязей, минеральной воды. Помимо этого, конечно, обсудили возможности сотрудничества и обмена опытом, - рассказал генеральный директор АО «Санаторий «Синегорские минеральные воды» Алексей Пешков.

Взаимодействие с иностранными коллегами и партнерами — это всегда ценный опыт и хорошие возможности для социально-экономического развития муниципалитета, активизации сотрудничества по разным направлениям и укрепления международных связей.

- Отрадно, что в Южно-Сахалинск прилетают специалисты из разных городов и стран для изучения нашего опыта, и мы имеем возможность обмениваться лучшими практиками, в том числе и на международном уровне. Сегодня, когда Южно-Сахалинск ориентируется на развитие медицинского туризма, это для нас особенно актуально, - подчеркнула Эльвира Юркова.

По итогам официального визита китайской делегации были намечены перспективы дальнейшего взаимодействия. Представители медицинского сообщества города Хэйхэ также предложили ряд направлений в области медицины, которые они могли бы практиковать в Южно-Сахалинске.