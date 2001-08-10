В Авачинскую бухту на Камчатке вошла одна из крупнейших яхт в мире

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Подписчики ТК "41 Регион" поделились фото с зашедшей в Авачинскую бухту суперяхтой. Судя по изображению на фото, это 142-метровая яхта Nord российского миллиардера Алексея Мордашова – самого богатого человека в России, сообщает телекомпания на своем сайте.

Известно, что недавно мегаяхта стояла в порту Владивостока. В 2022 и 2023 годах многомилионная яхта уже заходила на Камчатку.

Добавим, согласно публикациям Bloomberg, Алексей Мордашов - один из основных акционеров “Северстали” стал самым богатым россиянином в 2024 году. Яхта Nord признана одной из крупнейших яхт и занимает десятое место в мире после яхты A+ королевской семьи Абу-Даби. Её стоимость составляет почти 300 млн долларов.