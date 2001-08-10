Жителей Сахалинской области пригласили на онлайн-флешмоб ко Дню государственного флага

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Музей Победы предложил жителям Сахалинской области стать участниками ежегодного онлайн-флешмоба «Цвета российского флага». Присоединиться к созданию патриотической онлайн-мозаики могут все желающие из любого уголка страны, рассказали ТИА "Острова" в музее.

«Приглашаем жителей России вместе поздравить нашу страну с праздником. Самостоятельно или с близкими и друзьями предлагаем проявить фантазию и создать свой оригинальный триколор, который увидят тысячи россиян», - отметили в Музее Победы.

Для участия в онлайн-флешмобе необходимо до 14 августа подготовить творческий фотоснимок композиции в цветах российского флага и загрузить его на сайт музея. Участники могут сделать символический триколор своими руками – его можно составить из различных предметов: игрушек, цветов, воздушных шаров, книг и др., нарисовать или изготовить коллаж, использовать триколор в элементах одежды.

В День Государственного флага России, 22 августа, на сайте Музея Победы развернется единый грандиозный флаг Российской Федерации из фоторабот участников. Многочисленные снимки превратятся в масштабную красочную мозаику российского триколора.

Кроме того, в рамках флешмоба пройдет онлайн-голосование за лучшие работы по мнению интернет-пользователей. Проголосовать за виртуальные работы можно будет до 2 сентября. Победителями в номинации «Приз зрительских симпатий» станут пять участников, набравших наибольшее количество голосов. Все участники флешмоба получат именные сертификаты по электронной почте, а авторы лучших работ – ценные призы от партнеров. Подробнее — на сайте.

Партнерами онлайн-флешмоба выступают оператор «Триколор» и телеканал «День Победы».