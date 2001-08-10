В Приморье поставили ловушку на тигра с живой собакой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителей Приморья возмутила так называемая «ловушка» для тигра с использованием животного в поселке Пластун за заводом Шпон. Неизвестные привязали собаку, как приманку для хищника, сообщает "Приморье 24", ссылаясь на Телеграм-канал novosti_vdk.

По словам очевидцев, собака была привязана уже больше недели под солнцем, дождем без навеса. Периодически ее кормили проходящие мимо неравнодушные люди.

На входе в конструкцию размещены капканы, присыпанные опилками.

В центре «Амурский тигр» отметили, что сооружение, действительно, сомнительное и ненадежное.

«Как специалисты мы уверены, тигра поймать с его помощью невозможно. Направили запрос в охотнадзор Приморского края, службы, которая отвечает за разрешение конфликтных ситуаций с амурским тигром и другими крупными хищниками, с просьбой разобраться в истории», – подчеркнули в ведомстве.

Тем временем такой способ поимки тигра вызвал недоумение и возмущение у местных жителей:

«Люди просто озверели! Какая жестокость»;

«Наказать тех, кто это сделал и придумал!»;

«Это нужно быть таким безжалостным, чтоб оставить собаку».

Собаку отвязали неравнодушные граждане. О ее дальнейшей судьбе не сообщается.