Большинство ахалинцев не позволяют себе игнорировать звонки и сообщения от руководства вне рабочего времени

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения.

Звонки, письма и сообщения от руководства в нерабочее время — привычное дело для большинства сотрудников. 68% жителей Южно-Сахалинска всегда отвечают на них, 20% горожан делают это не каждый раз, 2% не отвечают вовсе. Лишь 10% респондентов руководство никогда не звонит и не пишет в нерабочее время.

Респонденты старше 45 лет и сотрудники с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц реже позволяют себе пропускать звонки и сообщения от руководства.

Сотрудники, работающие в гибридном графике, чаще отзываются на звонки и сообщения в нерабочее время, чем те, кто ходит на работу и трудится на удаленке: «Мало ли какие форс-мажорные ситуации могут возникнуть»; «Порой возникают ситуации, требующие немедленного вмешательства в процесс».

Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще всего утверждали, что они всегда на связи, снабженцы (86%), экономисты (72%) и администраторы (70%). Сложнее всего работодателю дозвониться в нерабочее время до дизайнеров и программистов.