15:27, | Новости общества Сахалина и Курил
Краски сахалинской природы вдохновили сербского художника на создание мурала
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре продолжается работа над оформлением зданий. Участник творческого проекта «Взгляды», художник из Сербии Никола Михайлович, расписывает фасад дома №191 по ул. Комсомольской. Основой его работы, которую он выполняет в стиле абстракционизма, служат яркие краски сахалинской флоры, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
– Друг порекомендовал мне принять участие в творческом проекте. Я решил попробовать свои силы и приехал в ваш город. И чем дольше я нахожусь в Южно-Сахалинске, тем больше он мне нравится, – рассказывает Никола Михайлович, – Я рисую в абстрактном стиле. Обычно, когда выполняю такие работы, сначала знакомлюсь с местностью, природой. Но эскиз нужно было представить заранее, поэтому я изучил фотографии, подобрал наиболее распространенную палитру сахалинских цветов. В результате получилась такое экспрессивное изображение.
Ориентировочно ко Дню города южно-сахалинские улицы украсят около 50 новых муралов. С каждым днём на фасадах домов появляется все больше изображений, которые создаются в соответствии с туристическими маршрутами, разработанными по инициативе губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко и при поддержке мэра областного центра Сергея Надсадина.
Добавим, работа над созданием муралов в Южно-Сахалинске продолжается. С подробной информацией о программе «Взгляды», ее участниках, экспертном совете, основных событиях размещена на сайте.
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