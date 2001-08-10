Краски сахалинской природы вдохновили сербского художника на создание мурала

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре продолжается работа над оформлением зданий. Участник творческого проекта «Взгляды», художник из Сербии Никола Михайлович, расписывает фасад дома №191 по ул. Комсомольской. Основой его работы, которую он выполняет в стиле абстракционизма, служат яркие краски сахалинской флоры, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

– Друг порекомендовал мне принять участие в творческом проекте. Я решил попробовать свои силы и приехал в ваш город. И чем дольше я нахожусь в Южно-Сахалинске, тем больше он мне нравится, – рассказывает Никола Михайлович, – Я рисую в абстрактном стиле. Обычно, когда выполняю такие работы, сначала знакомлюсь с местностью, природой. Но эскиз нужно было представить заранее, поэтому я изучил фотографии, подобрал наиболее распространенную палитру сахалинских цветов. В результате получилась такое экспрессивное изображение.

Ориентировочно ко Дню города южно-сахалинские улицы украсят около 50 новых муралов. С каждым днём на фасадах домов появляется все больше изображений, которые создаются в соответствии с туристическими маршрутами, разработанными по инициативе губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко и при поддержке мэра областного центра Сергея Надсадина.

Добавим, работа над созданием муралов в Южно-Сахалинске продолжается. С подробной информацией о программе «Взгляды», ее участниках, экспертном совете, основных событиях размещена на сайте.