Сотрудники МЧС России поздравили ветеранов в Тымовском районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В этот день в Тымовском районе прошли часы «Мужества», посвящённые ветеранам госпожнадзора. Мероприятие началось с минуты молчания в память о погибших при исполнении служебного долга. Затем были показаны тематические видеоролики о работе инспекторов и истории государственного пожарного надзора. После чего ветераны поделились своими историями успеха и профессиональными достижениями, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Вице-мэр Тымовского района Николай Бежин выразил им благодарность за многолетний труд и пожелал крепкого здоровья.

В заключительной части мероприятия сотрудники ведомства рассказали школьникам об истории государственного пожарного надзора и показали ролик об учебных заведениях МЧС России.