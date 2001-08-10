Тихоокеанское
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15:23, | Новости общества Сахалина и Курил

Сотрудники МЧС России поздравили ветеранов в Тымовском районе

Сотрудники МЧС России поздравили ветеранов в Тымовском районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В этот день в Тымовском районе прошли часы «Мужества», посвящённые ветеранам госпожнадзора. Мероприятие началось с минуты молчания в память о погибших при исполнении служебного долга. Затем были показаны тематические видеоролики о работе инспекторов и истории государственного пожарного надзора. После чего ветераны поделились своими историями успеха и профессиональными достижениями, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Вице-мэр Тымовского района Николай Бежин выразил им благодарность за многолетний труд и пожелал крепкого здоровья.

В заключительной части мероприятия сотрудники ведомства рассказали школьникам об истории государственного пожарного надзора и показали ролик об учебных заведениях МЧС России.

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