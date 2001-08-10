Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вице-премьер правительства России Виталий Савельев поручил ускорить процесс запуска международного сектора в новом аэровокзале Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала.



Этот и другие вопросы заместитель председателя правительства обсудил с руководством воздушной гавани в ходе рабочей поездки на острове. Экскурсию для вице-премьера Виталия Савельева и губернатора региона Валерия

Лимаренко провёл генеральный директор АО "Восточные Ворота Страны" Игорь Шубейко. Акцент - на технологическом оснащении терминала.

А еще:

- обсудили успехи, которых достигла воздушная гавань с момента открытия нового терминала. Каждый месяц мы стабильно показываем прирост на 10-12% по сравнению с прошлогодними показателями;

- представили будущие проекты развития грузовых перевозок, бизнес-авиации, а строительство объектов логистической и туристической инфраструктуры.

- пПодробно остановились на запуске международных рейсов в новом терминале.

Строительная готовность помещений международного сектора для последующего оснащения - 100%.