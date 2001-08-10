Мэрия Южно-Сахалинска рассказала, какие работы планируют провести по благоустройству 18 июля
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Муниципальные службы ежедневно выполняют различные виды работ по приведению в порядок территорий и пространств городского округа, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Так, в рамках текущего содержания улично-дорожной сети сегодня планируется:
- асфальтирование парковки по ул. Горького 11б;
- ремонт съезда в автопарк на ул. Железнодорожная;
- ямочный ремонт пр. Мира от ул. Сахалинской до ул. Украинской;
- укладка брусчатки по северной стороне Коммунистического пр. (в районе ул. Вокзальной);
- устройство первого слоя асфальто-бетонного покрытия на ул. 1905 года;
- расчистка канав на ул. 1-я Октябрьская.
Кроме этого, в областном центре в круглосуточном режиме ведутся работы по комплексной уборке автомобильных дорог, включающие сбор смета и пыли, подметание и мойку проезжих частей и тротуаров.
В скверах и других общественных пространствах Южно-Сахалинска сегодня выполняются различные виды работ: уборка мусора, подметание, полив и мытье дорожек, протирка скамеек и стендов, а также покраска малых архитектурных форм и др.
В рамках содержания объектов городского зеленого хозяйства продолжается посадка цветов в подготовленные клумбы и вазоны, ведется опрыскивание кустарников и деревьев, полив цветов на территориях скверов, аллей, бульваров и вдоль улично-дорожной сети. Мероприятия по скашиванию травы проходят в сквере Пограничников, и на зеленых зонах по ул. Комсомольская и на пр. Мира, а также на внутриквартальных территориях в планировочных районах Ново-Александровск и Луговое.
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