На Дальнем Востоке на офисах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ДФО начался процесс ребрендинга офисов банка «Открытие»: это происходит по плану интеграции с ВТБ. Большая часть отделений «Открытия» в округе будет сохранена для удобства клиентов. Они будут работать по привычным адресам, но уже под вывеской ВТБ.

Клиенты «Открытия» активно переводят свои карты, вклады и кредиты в ВТБ с мая-июня. Это происходит дистанционно, с помощью специально разработанного сервиса онлайн-перехода. Предложение о переходе в ВТБ клиенты получают в интернет-банке и мобильном приложении «Открытия».

Одновременно идёт кампания в поддержку интеграции, ее основная идея – «Вместе с вами, вместе для вас!». В банке прокомментировали это так: «Объединив усилия, мы расширили географию офисов и банкоматов, разнообразили линейку продуктов и сервисов, усилили экспертизу, и все это для того, чтобы предлагать клиентам еще лучший сервис и лучшие условия по продуктам каждый день».

Перевод клиентов и ребрендинг офисов в рамках интеграции ВТБ и «Открытия» продлятся до конца 2024 года.