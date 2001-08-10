В школах Южно-Сахалинска готовятся к новому учебному году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Общеобразовательные учреждения Южно-Сахалинска продолжают готовить к новому учебному году. Текущий ремонт общих и учебных помещений осуществляется во всех школах областного центра, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, косметический ремонт ведется в трех кабинетах лицея №1, которые в этом году примут пятиклассников. Здесь обновят штукатурный и красочный слои, заменят линолеум, плинтуса, розетки и выключатели. В остальных кабинетах выполнят текущий ремонт.

Также в этом году в учреждении обновят общественные пространства: к единой цветовой гамме будут приведены коридоры. Кроме того часть стен украсят изображения, рассказывающие об истории и достопримечательностях региона. Свой вклад в преображение родного лицея внесли и сами ребята в рамках проекта «Молодежный бюджет».

- У нас очень идейные дети: помогают нам в визуализации. Они создали проект, начиная от зонирования и наполнения и заканчивая цветовой гаммой. По проектам школьников ранее у нас был оформлен холл, создан центр детских инициатив. На будущий год вместе с ними планируем создать проект уличной спортивной площадки, - рассказала директор лицея №1 Ольга Меркулова.

Основной этап подготовки лицея к 1 сентября будет завершен к концу июля. Отметим, развитие образования и ремонт школ – одно их ключевых направлений работы администрации Южно-Сахалинска, которое находится на особом контроле мэра города. Работы выполняются при содействии правительства островного региона и губернатора Валерия Лимаренко.

Напомним, на реализацию инициатив общеобразовательных учреждений областного центра в рамках проекта «Молодежный бюджет» выделено более 68 млн рублей. В рамках этого проекта в данный момент в Южно-Сахалинске ведется ремонт 27 школ.