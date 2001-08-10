Жителей и гостей Южно-Сахалинска просят бережно относиться к городским клумбам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Напомним, в этом году по поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко и мэра Сергея Надсадина в городском округе планируется высадить не менее миллиона цветов. Яркие цветочные композиции украшают улицы, скверы и площади областного центра, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Вместе с тем, к сожалению, городские службы продолжают фиксировать случаи кражи и порчи растений. Одно из таких неприятных происшествий произошло на территории ТПУ «Нова» в Ново-Александровске. В минувшие выходные там обустроена новая клумба, состоящая из более чем тридцати тысяч цветов. А в понедельник вечером часть саженцев была выкопана и вырвана. Также цветы повреждены в сквере Асахикава. Ситуацию прокомментировала начальник управления охраны окружающей среды и озеленения города Южно-Сахалинска Ольга Высоцкая.

- В городе выполняются масштабные работы по озеленению. Но не первый раз мы сталкиваемся с тем, что цветы крадут и уничтожают. Сквер Асахикава - красивое, зеленое пространство, здесь разбито несколько клумб, вместе с тем, мы видим, что часть цветов выкопана вместе с корневой системой, некоторые лежат на земле, – отметила Ольга Высоцкая, – Очень жаль, что такая красота погибает. Просим жителей бережно относиться к скверам, не портить клумбы и ценить труд работников, для того, чтобы наш город оставался таким же красивым, зеленым и цветущим, радовал жителей и гостей Южно-Сахалинска.

Добавим, подрядные организации выполнят дополнительную посадку на клумбах, где были вырваны цветы. Горожан просят проявлять бдительность, обо всех фактах порчи зеленых зон нужно сообщать в полицию или в управление охраны окружающей среды и озеленения по номеру: 300-726 (доб.12).