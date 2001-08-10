Тихоокеанское
информационное агентство
17 Июля 2024
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16:29, | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей и гостей Южно-Сахалинска просят бережно относиться к городским клумбам

Жителей и гостей Южно-Сахалинска просят бережно относиться к городским клумбам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Напомним, в этом году по поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко и мэра Сергея Надсадина в городском округе планируется высадить не менее миллиона цветов. Яркие цветочные композиции украшают улицы, скверы и площади областного центра, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Вместе с тем, к сожалению, городские службы продолжают фиксировать случаи кражи и порчи  растений. Одно  из таких неприятных происшествий произошло на территории ТПУ «Нова» в Ново-Александровске. В минувшие выходные там обустроена новая клумба, состоящая из более чем тридцати тысяч цветов.  А в понедельник вечером часть саженцев  была выкопана и вырвана. Также цветы повреждены в сквере Асахикава. Ситуацию прокомментировала начальник управления охраны окружающей среды и озеленения города Южно-Сахалинска Ольга Высоцкая.

- В городе выполняются масштабные работы по озеленению. Но не первый раз мы сталкиваемся с тем, что цветы крадут и уничтожают. Сквер Асахикава -  красивое, зеленое пространство, здесь разбито несколько клумб, вместе с тем, мы видим, что часть цветов выкопана вместе с корневой системой, некоторые лежат на земле, – отметила Ольга Высоцкая, – Очень жаль, что такая красота погибает. Просим жителей бережно относиться к скверам, не портить клумбы и ценить труд работников, для того, чтобы наш город оставался таким же красивым, зеленым и цветущим, радовал жителей и гостей Южно-Сахалинска.

Добавим, подрядные организации выполнят дополнительную посадку на клумбах, где были вырваны  цветы.  Горожан просят проявлять бдительность, обо всех фактах порчи зеленых зон нужно сообщать в полицию или в управление охраны окружающей среды и озеленения по номеру: 300-726 (доб.12).

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