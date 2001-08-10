В Приморье с начала года 10 детей выпали из окон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заведующий отделением реанимации Владивостокской клинической больницы № 2 Василий Павлов поделился с местными жителями страшной статистикой. С начала года в отделение реанимации "тысячекоечной" больницы были госпитализированы 10 маленьких пациентов после падения с высоты, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Минздрав Приморья.

По мнению специалиста, всему виной бесконтрольность со стороны взрослых и доступность окон для детей. Москитные сетки не в состоянии выдержать вес даже самого маленького ребенка.

Летальных исходов после падения в этом году, к счастью, еще не было. Пострадавшие дети поступали с черепно-мозговыми травмами, травмами скелета, брюшной и грудной полости.

«Недавно у нас проходил лечение ребенок с серьезными повреждениями опорно-двигательного аппарата – он долгое время будет нуждаться в костылях», – поделился врач.

Самому младшему пациенту было чуть менее 12 месяцев. Он каким-то образом залез на подоконник и выпал из окна, сейчас до сих пор проходит восстанавливающее лечение.

Василий Павлов призывает быть родителей бдительными, следить за ребенком и четко определять границы его действий.