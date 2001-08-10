Тихоокеанское
информационное агентство
17 Июля 2024
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15:13, | Новости общества Сахалина и Курил

В Охе прошла высадка деревьев на будущей Аллее Памяти участников СВО

В Охе прошла высадка деревьев на будущей Аллее Памяти участников СВО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

14 июля активисты местного отделения "Молодой Гвардии Единой России" в рамках партийного проекта «Городская среда» высадили саженцы рябины. 
 
За несколько часов на территории пустыря свое место заняли 45 рябин – ровно столько саженцев понадобилось, чтобы озеленить площадь, запланированную под Аллею Памяти. Какие из них будут именными, решат родные и близкие погибших участников специальной военной операции. На некоторых деревьях памятная информация уже появилась. 
 
Участие в высадке деревьев приняли также родственники участников специальной военной операции, руководители и сотрудники администрации муниципального образования городской округ «Охинский», члены и сторонники партии «Единая Россия», представители движения «Оха – фронту» и активная молодежь.

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