В Охе прошла высадка деревьев на будущей Аллее Памяти участников СВО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

14 июля активисты местного отделения "Молодой Гвардии Единой России" в рамках партийного проекта «Городская среда» высадили саженцы рябины.

За несколько часов на территории пустыря свое место заняли 45 рябин – ровно столько саженцев понадобилось, чтобы озеленить площадь, запланированную под Аллею Памяти. Какие из них будут именными, решат родные и близкие погибших участников специальной военной операции. На некоторых деревьях памятная информация уже появилась.

Участие в высадке деревьев приняли также родственники участников специальной военной операции, руководители и сотрудники администрации муниципального образования городской округ «Охинский», члены и сторонники партии «Единая Россия», представители движения «Оха – фронту» и активная молодежь.