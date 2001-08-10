Сахалинцы используют планшеты для видео и мессенджеров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск, РФ – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, проанализировала тренды на рынке планшетов Сахалинской области. По данным BigData МТС, 28,8% от всего мобильного трафика абонентов МТС приходится на видеоплатформы, 28,6% на мессенджеры и 18,4% на социальные сети. В топ-5 популярных занятий на планшетах также вошли прослушивание музыки и интернет-серфинг.

По данным аналитиков, продажи планшетов в Сахалинской области растут второй год подряд, при этом покупатели стали больше внимания обращать на китайские бренды. Так, лидером по росту продаж среди планшетов стали HUAWEI - плюс 800% за год.

«По итогам первого полугодия планшеты HUAWEI входят в топ-3 популярных брендов по продажам в России. Это говорит о том, что устройства этого производителя очень востребованы в нашей стране. Уже на этапе предзаказов мы увидели высокий интерес к новинкам, поэтому уверены, что после старта продаж спрос на них только увеличится», – комментирует коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.

Новинка HUAWEI MatePad 11,5”S уже доступна для всех покупателей в салонах МТС. Планшеты представлены в трёх цветах, оснащены собственным приложением для рисования GoPaint и экраном PaperMatte нового поколения с соотношением сторон 3:2.

О приложении GoPaint

Благодаря движку Фантянь приложение GoPaint обеспечивает плавное и удобное рисование и работу с несколькими слоями при минимальной задержке и высокой частоте кадров. Приложение работает в сочетании со стилусом HUAWEI M-Pencil (3-го поколения), использующим технологию NearLink, обеспечивая возможности рисования на профессиональном уровне, которые не уступают традиционным графическим планшетам.

О новинках

HUAWEI MatePad 11,5”S оснащен 11,5-дюймовым HD-дисплеем HUAWEI FullView с полезной площадью 87%, разрешением 2800x1840 и технологией PaperMatte нового поколения, которая создает комфортные условия для глаз во время просмотра контента, чтения и рисования. Технология нанотравления делает дисплей близким к ощущению использования настоящей бумаги, а стилус HUAWEI M-Pencil (3-го поколения) создает уникальные микровибрации для реалистичного звука схожим с шуршанием карандаша по бумаге.