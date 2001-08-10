Сахалинцы используют планшеты для видео и мессенджеров
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск, РФ – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, проанализировала тренды на рынке планшетов Сахалинской области. По данным BigData МТС, 28,8% от всего мобильного трафика абонентов МТС приходится на видеоплатформы, 28,6% на мессенджеры и 18,4% на социальные сети. В топ-5 популярных занятий на планшетах также вошли прослушивание музыки и интернет-серфинг.
По данным аналитиков, продажи планшетов в Сахалинской области растут второй год подряд, при этом покупатели стали больше внимания обращать на китайские бренды. Так, лидером по росту продаж среди планшетов стали HUAWEI - плюс 800% за год.
«По итогам первого полугодия планшеты HUAWEI входят в топ-3 популярных брендов по продажам в России. Это говорит о том, что устройства этого производителя очень востребованы в нашей стране. Уже на этапе предзаказов мы увидели высокий интерес к новинкам, поэтому уверены, что после старта продаж спрос на них только увеличится», – комментирует коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.
Новинка HUAWEI MatePad 11,5”S уже доступна для всех покупателей в салонах МТС. Планшеты представлены в трёх цветах, оснащены собственным приложением для рисования GoPaint и экраном PaperMatte нового поколения с соотношением сторон 3:2.
О приложении GoPaint
Благодаря движку Фантянь приложение GoPaint обеспечивает плавное и удобное рисование и работу с несколькими слоями при минимальной задержке и высокой частоте кадров. Приложение работает в сочетании со стилусом HUAWEI M-Pencil (3-го поколения), использующим технологию NearLink, обеспечивая возможности рисования на профессиональном уровне, которые не уступают традиционным графическим планшетам.
О новинках
HUAWEI MatePad 11,5”S оснащен 11,5-дюймовым HD-дисплеем HUAWEI FullView с полезной площадью 87%, разрешением 2800x1840 и технологией PaperMatte нового поколения, которая создает комфортные условия для глаз во время просмотра контента, чтения и рисования. Технология нанотравления делает дисплей близким к ощущению использования настоящей бумаги, а стилус HUAWEI M-Pencil (3-го поколения) создает уникальные микровибрации для реалистичного звука схожим с шуршанием карандаша по бумаге.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
11:25 Сегодня В трех районах Сахалинской области благоустроили общественные пространства
12:08 Сегодня В Южно-Сахалинске по проспекту Мира обустроена новая остановка
09:23 Сегодня В поселке Горячий пляж на Кунашире сгорела бытовка
08:59 Сегодня Юбилейная символика украшает Поронайск в преддверии 155-летия
18:03 11 Июля В Южно-Сахалинске вручили медали лучшим выпускникам
11:40 11 Июля Стала известна программа юбилейных "Крыльев Сахалина"
15:51 11 Июля Юрий Трутнев: мы помогаем всем инвесторам, которые готовы работать и инвестировать в территорию России
11:05 11 Июля В Южно-Сахалинске ведется уборка мусора с улиц и общественных пространств
- 03:42 28 Июня Что такое страховые споры
17:03 21 Июня Стали известны имена всех хедлайнеров юбилейных "Крыльев Сахалина"
- 07:29 27 Июня Фрезерная обработка металла: особенности и функциональные возможности
- 07:39 27 Июня Виды кассовой ленты
Выбор редакции
- 11:39 Сегодня На Сахалине стартовал прием заявок на участие в конкурсе "Лучшее краеведческое издание"
- 11:55 Вчера В Южно-Сахалинске открылась выставка к Международному дню коренных народов мира
- 15:08 15 Июля Сахалинские читатели пообщались с писателями-фантастами
- 14:43 12 Июля Администрация Южно-Сахалинска и Белгородский госуниверситет подписали соглашение о сотрудничестве
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?