Мэр Южно-Сахалинска проверил ход работ по ремонту дворов и многоквартирных домов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Во время инспекционной поездки мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин совместно с руководителями профильных ведомств администрации, ресурсоснабжающих организаций, депутатами городской Думы проверили, как ведутся работы по капитальному ремонту дворовых территорий и многоквартирных домов островной столицы, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Одной из точек рабочей поездки стал дом № 1 по ул. Чехова, где сейчас идет капитальный ремонт фасада и кровли.
- Ремонт фасадов - важная составляющая благоустройства города. В этом году в рамках региональной программы, утвержденной губернатором Валерием Лимаренко, капитально отремонтируют более 110 домов, на 24 из них заменят фасады. Отмечу, работы по ремонту фасадов МКД ведутся как за счет средств фонда капитального ремонта, так и в рамках реализации муниципальной программы «Жилищное хозяйство и благоустройство», - подчеркнул Сергей Надсадин.
Немаловажную роль в создании комфортных и благоприятных условий для проживания, а также улучшении архитектурного облика города играют и сами жители.
- В прошлом году ко мне обратились жители Чехова, 1 с просьбой произвести капитальный ремонт фасада и крыши. Их дом стоял на очереди на годы вперед, но требовал ремонта уже сейчас. Мэр Сергей Надсадин услышал нас и поддержал обращение о переносе сроков на 2024 год. Подрядчик уже приступил к работам, - рассказал депутат Городской Думы Иван Кардаш.
Участники рабочего выезда посетили также дворовые территории по ул. Ленина, 312 и 314Б, ул. Емельянова, 116А, где запланирован капитальный ремонт.
- Так как, помимо капремонта самого двора, здесь будет произведена замена тепловых сетей и сетей водоснабжения, требовалось скоординировать работу подрядных организаций. Договорились, что эту работу завершат в ближайшие две недели. Кроме этого, по просьбе жителей посмотрели территорию за домами, где протекает ручей Пригородный. Этот участок тоже требует благоустройства, - рассказал Сергей Надсадин.
Дворы в областном центре ремонтируют в тесном взаимодействии с жителями. Непосредственное участие в этой работе принимают и депутаты.
- Зимой встречались с жителями этого двора для согласования проекта. Здесь применяется комплексный подход. В рамках капитального ремонта заменяет инженерные сети, основание и асфальтобетонное покрытие, бордюрные камни, отремонтируют отмостки жилых домов, а также обустроят пешеходные и зеленые зоны для отдыха, - подчеркнула депутат городской Думы Светлана Чернова.
Напомним, капитальный ремонт выполняется в рамках программы «Формирование современной городской среды». В 2024 году запланировано охватить капитальным ремонтом 20 объектов, это придомовые территории 52 многоквартирных домов. Ход работ по благоустройству в городе находится на особом контроле мэра Сергея Надсадина. Всего же всеми видами ремонтных работ преобразятся более 100 городских дворов.
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