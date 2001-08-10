В Южно-Сахалинске по проспекту Мира обустроена новая остановка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Южно-Сахалинска на особом контроле держит поручения губернатора Валерия Лимаренко. С просьбой об организации новой автобусной остановки на проспекте Мира - между остановками по ул. Пограничной и Поповича - обратились жители к главе Сахалинской области на прямой линии в июне этого года, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мэр Сергей Надсадин взял вопрос на особый контроль и поручил профильным структурам администрации его проработать.

- Остановка по восточной стороне проспекта Мира возле дома №163 уже введена в эксплуатацию. Для её обустройства был переоборудован парковочный карман - такое размещение обеспечивает безопасность дорожного движения. Остановка явно востребована, так как перегон между двумя другими достаточно большой, - отмечает заместитель начальника МКУ «Управление мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства» Михаил Базанов.

Сейчас прорабатывается вопрос об обустройстве здесь остановочного павильона. По данной точке проезжает большое количество важных маршрутов.

- Комфортность города, как среды проживания, определяется, в том числе, и транспортной доступностью. У жителей должны быть максимально доступные возможности пользоваться общественным транспортом. Отрадно, что администрация города уделяет особое внимание конструктивным просьбам горожан - вот наглядный пример. И теперь на этом участке проспекта Мира организована остановка, учитывая обращения жителей района, чему они непременно рады, - поделился мнением главный врач Южно-Сахалинской городской больницы им.Ф.С.Анкудинова Андрей Ширяев.

Обеспечение максимальной транспортной доступности, комфорт пассажиров и совершенствование общественного транспорта стоят на особом контроле мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина и главы региона Валерия Лимаренко. С 2022 года, при поддержке регионального правительства и губернатора, в областном центре продолжается масштабная транспортная реформа.