Спортшкола

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Спортивная школа «Кристалл» объявляет набор детей в возрасте от 4 до 14 лет на различные спортивные отделения.

Приглашаются мальчики и девочки в возрасте от 4 до 14 лет.

Бокс: Развитие силы, выносливости и координации.

Хоккей: Командный дух, скорость и стратегическое мышление.

Спортивная гимнастика: Гибкость, баланс и артистизм.

Чир спорт: Командная работа, акробатика и чувство ритма.

Фигурное катание: Грация, техника и артистическое выражение.

Кикбоксинг: Сила, реакция и самооборона.

Спортивная школа «Кристалл» гордится своей историей и достижениями. Наши тренеры – это профессионалы с многолетним опытом, которые помогут Вашим детям развить физические способности, дисциплину и уверенность в себе.

Подать заявку на зачисление и ознакомиться с условиями можно найти на нашем сайте ikristall.ru в разделе «Вакантные места».

Подробности по зачислению: https://ikristall.ru/about/vacancies/

Телефон: +7(4242)24-01-66

Email: [email protected]