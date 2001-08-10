Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пролог соревнований по хард эндуро на мотоциклах в рамках всероссийских гонок «No Place To Run» пройдёт на X юбилейном фестивале авиации, музыки и спорта «Крылья Сахалина», рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

20 июля на территории аэродрома Пушистый 87 мотогонщиков из восьми регионов страны продемонстрируют свои навыки в хард эндуро на специально подготовленной площадке.

Открытие состоится в 12:00. Старт квалификаций классов «Эксперт» и «Мастер» в 12:30. В 13:00 начнутся квалификационные заезды «Хобби» и «Девушки», в 13:30 – класса «Про». Награждение победителей пройдёт в 16:00.

Во второй день соревнований участники стартуют из Южно-Сахалинска. В третий мотогонщики отправятся в село Новиково, в четвёртый – финальный – спортсмены вновь будут покорять маршруты в окрестностях Южно-Сахалинска.