Поронайцы успешно участвуют в

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ученики поронайской школы № 1 – Антон Хайрутдинов, Алексей Салмин, Ендрей Сергеев и Егор Волк, под руководством педагога Ольги Медведевой участвуют в проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг – 2024".

На интенсиве школьники не только получали новую информацию о работе беспилотников, но и участвовали в соревнованиях на компьютерных тренажерах-стимуляторах «Организация эффективного производства БПЛА».

По результатам турнира Антон Хайрутдинов и Алексей Салмин заняли 2 место! Поздравляем поронайцев с призовым местом!

Именно Сахалин выбран в качестве площадки для проведения «Архипелага». В островном регионе уже несколько лет беспилотники используются в народном хозяйстве. С их помощью следят за лесными пожарами, состоянием дорог, стихийными свалками, перевозят биоматериалы и лекарства между лечебными учреждениями.

Кроме того, правительство Российской Федерации определило Сахалинскую область площадкой для создания научно-производственного центра по развитию беспилотной авиации. Таких регионов в стране всего восемь.