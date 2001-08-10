Тихоокеанское
информационное агентство
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09:58, | Новости общества Сахалина и Курил

Поронайцы успешно участвуют в "Архипелаге – 2024"

Поронайцы успешно участвуют в

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ученики поронайской школы № 1 – Антон Хайрутдинов, Алексей Салмин, Ендрей Сергеев и Егор Волк, под руководством педагога Ольги Медведевой участвуют в проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг – 2024". 
 
На интенсиве школьники не только получали новую информацию о работе беспилотников, но и участвовали в соревнованиях на компьютерных тренажерах-стимуляторах «Организация эффективного производства БПЛА». 
 
По результатам турнира Антон Хайрутдинов и Алексей Салмин заняли 2 место! Поздравляем поронайцев с призовым местом! 
 
Именно Сахалин выбран в качестве площадки для проведения «Архипелага». В островном регионе уже несколько лет беспилотники используются в народном хозяйстве. С их помощью следят за лесными пожарами, состоянием дорог, стихийными свалками, перевозят биоматериалы и лекарства между лечебными учреждениями.
 
Кроме того, правительство Российской Федерации определило Сахалинскую область площадкой для создания научно-производственного центра по развитию беспилотной авиации. Таких регионов в стране всего восемь.

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