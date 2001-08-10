В поселке Горячий пляж на Кунашире сгорела бытовка
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
16 июля в 18.52 в диспетчерскую Южно-Курильского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре в посёлке Горячий Пляж, рассказали ТИА "Острова" в пресс- службе ОКУ "ПСС Сахалинской области".
Пожарные прибыли на место в 19.03. К этому моменту открытым пламенем горела бытовка с переходом на второе строение. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.
Пожар локализовали в 19.44, а в 20.06 полностью ликвидировали.
В тушении были задействованы 8 человек личного состава и 2 единицы техники пожарно-спасательной службы Сахалинской области, 3 человека личного состава и 1 единица техники военизированной пожарной охраны.
Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.
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