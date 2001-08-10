Юбилейная символика украшает Поронайск в преддверии 155-летия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Меньше месяца осталось до празднования 155-летия Поронайска. Город начинает приобретать праздничный вид – на улицах города, торговых объектах и общественном транспорте появился логотип юбилея, специально разработанный к празднику.

Логотип 155-летия города в виде сердца, символизирующего любовь к городу, был разработан при участии мэра Антона Карпукова. На логотипе изображена главная достопримечательность города – поронайский маяк с морскими волнами. Рядом с маяком разместились и другие символы Поронайского района – тюлени и морское судно, которое ассоциируется с легендарной шхуной «Восток». Изображение дополняет мотивирующий слоган – «Город, замечательных людей».

Логотип, созданный в честь юбилея также появился на упаковках продукции Поронайского молокозавода и в виде мурала на стене дома №86 по улице Победы. Наклейки с логотипом украсили более двухсот торговых объектов и объектов общественного питания в районном центре. Поздравления появились и на бортах автобусов, курсирующих по городским маршрутам общественного транспорта.

Как рассказали в Департаменте образования, культуры и спорта, в ближайшее время юбилейная символика появится на баннерах в центре города. Кроме того, готовится большое количество сувенирной продукции – брелоки, значки, авторучки, футболки, сумки, бейсболки и многое другое. Сувениры уже раздают на городских мероприятиях, также брендированная продукция будет использоваться в качестве призов и подарков в конкурсах и мастер-классах во время празднования.