Аналитика ВТБ: в ДФО объем выдачи кредитов на частные дома вырос в 1,5 раза

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заемщики ВТБ на Дальнем Востоке в первом полугодии взяли кредитов на ИЖС и готовые дома на 1,7 млрд рублей: это на 54% больше, чем годом раньше. Данные ВТБ показывают, что спрос на жизнь в собственном доме в ДФО растет быстрее, чем в целом по стране.

Общая сумма кредитов, выданных ВТБ жителям страны на строительство и покупку готовых домов, превысила 38 млрд рублей: это более чем на треть выше показателя января-июня 2023 года. Третью часть общей суммы кредитов заёмщики получили на самостоятельное строительство домов.

В целом по России в январе-июне 2024 года ипотечные заемщики получили на строительство индивидуальных домов свыше 380 млрд рублей. Это рекордный показатель, который более чем вдвое превышает прошлогодний результат.

Доля льготных кредитов в структуре выдач на ИЖС и готовые дома в ВТБ существенно выросла: до 75% против 33% год назад.

Средний размер одного кредита на постройку или покупку частного дома сократился, особенно по сравнению с 2023 годом. В ВТБ по итогам июня он составил 5,5 млн рублей. Это примерно на 70,5 тысяч меньше, чем в начале 2024 года, и на 742 тысячи - в сравнении с прошлогодним июнем.

Подавляющее большинство ипотечных заемщиков ВТБ (69%) приобретают уже готовые дома, но доля тех, кто хочет самостоятельно заниматься строительством, увеличивается.

«В первом полугодии спрос на ипотеку на частные дома достиг своего пика. На фоне дорогих кредитов на городскую недвижимость треть наших заемщиков предпочли строить дома сами. Сворачивание льготных программ очевидно остудит и этот рынок, но тренд по переезду за город уже не остановить», - прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.