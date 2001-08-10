Отцу участника СВО из сахалинского Шахтерска помогли с доставкой кирпичей для ремонта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Министерство социальной защиты Сахалинской области ведет большую работу по поддержке семей участников специальной военной операции. Помощь оказывают в индивидуальном порядке каждому бойцу и их близким. Особо сложные вопросы находятся на личном контроле губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, однако зачастую сахалинцы и курильчане самостоятельно решают возникающие бытовые вопросы, показывая сплоченность ради общего дела, рассказали ТИА "Острова" в региональном минсоцзащиты.

В Шахтерске в Углегорском районе отец участника СВО обратился за помощью к своему куратору в центр социальной поддержки. Мужчина попросил организовать доставку кирпичей, которые он приобрел для ремонта своей печи в Холмске. Как выяснилось, ему нужна была спецтехника для перевозки груза, однако аренда грузового авто стоила дороже самих материалов.

Помочь мужчине вызвались сотрудники Шахтерского дома интерната для престарелых и инвалидов. Они нашли подходящий автомобиль, организовали доставку и полностью взяли на себя все расходы. Водитель, узнав, что везет стройматериал для отца военнослужащего, который сейчас находится на передовой, сделал скидку за свои услуги и взял деньги только на топливо, чтобы совершить поездку.

Сегодня, 16 июля, кирпичи отгрузили семье, а до начала отопительного сезона будет произведен ремонт печи. Вот, на что способны сахалинцы, когда объединяются! Когда не могут просто сидеть в стороне, а помогают нашим бойцам, не жалея сил, времени и денег.